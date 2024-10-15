Губернатор Хабаровска хочет наказать чиновников за неспособность распределять земельные участки

Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин заявил, что они разработают законопроект, который установит конкретную ответственность муниципальных служащих за непредоставление земельных участков льготникам и саботаж работ по обеспечению их инфраструктурой.
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