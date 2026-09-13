Польша быстро победила бы Россию благодаря превосходству в авиации, — глава МИД Польши (ВИДЕО)

Если бы Россия напала на Польшу, то поляки довольно быстро одержали бы победу, считает министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.
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