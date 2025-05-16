Бесплатные экскурсии и Дни открытых дверей: афиша мероприятий «Ночи музеев» в Крыму

17 и 18 мая в Крыму пройдет Всероссийская акция "Ночь музеев", которая в этом году посвящена теме «Герои», что позволит вспомнить доблестные подвиги нашего народа в разные исторические периоды, а также рассказать о героях сегодняшнего дня.