Бесплатные экскурсии и Дни открытых дверей: афиша мероприятий «Ночи музеев» в Крыму

17 и 18 мая в Крыму пройдет Всероссийская акция "Ночь музеев", которая в этом году посвящена теме «Герои», что позволит вспомнить доблестные подвиги нашего народа в разные исторические периоды, а также рассказать о героях сегодняшнего дня.
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