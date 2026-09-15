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Нападающий «Барселоны» Жезус — о шансах Ямаля на «Золотой мяч»: «Ламин создан для того, чтобы выиграть его»

Нападающий «Барселоны» Жезус — о шансах Ямаля на «Золотой мяч»: «Ламин создан для того, чтобы выиграть его»

Нападающий «Барселоны» Габриэл Жезус высказался о шансах вингера каталонцев Ламина Ямаля на «Золотой мяч».

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