Три учителя из Иркутска получат премию 200 тысяч рублей за достижения в работе

Три выдающихся педагога из Иркутска — Ирина Бадяло, Елена Жданова и Анна Стаценко — удостоены престижной федеральной премии в размере 200 тысяч рублей за значительный вклад в образование, сообщили в администрации города.
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