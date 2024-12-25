Места прибывания: госпрограмму «Развитие туризма» расширят в 2025 году

Регионы России с 2025 года смогут получить федеральное софинансирование с целью развития туризма на благоустройство общественных пространств, развитие прибрежной инфраструктуры, проведение противооползневых, берегоукрепительных работ, сообщает пресс-служба правительства.
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