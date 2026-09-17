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Царьград

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NASA обнаружило сезонные смещения центра масс Земли на миллиметры

NASA обнаружило сезонные смещения центра масс Земли на миллиметры

NASA разработало метод отслеживания сезонных смещений центра масс Земли. Перемещения в несколько миллиметров вызваны перераспределением воды, льда и воздуха.

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