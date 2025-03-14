В Омске сотрудники полиции пресекли работу незаконного покерного клуба

Сотрудники оперативно-сыскного отдела УМВД России по городу Омску получили информацию, что на цокольном этаже жилого дома незаконно проходят азартные игры.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- В Курске полицейские восстановили паспорта местным жителям, вернувшимся на Родину после принудительного переселения на территорию Украины
- Военнослужащие 9-го мотострелкового полка группировки войск «Север» рассказали о боевых действиях при освобождении населенного пункта Малая Локня Курской области
- Экипаж армейской авиации на вертолете Ми-28нм, в составе смешанной тактической группы нанес удар авиационными ракетами по личного составу и бронированной технике ВСУ в приграничном районе Курской области
Свежие комментарии