Покупка Tomahawk Германией: в НАТО заявили о фундаментальном сдвиге в сдерживании

Германия намерена приобрести у США крылатые ракеты Tomahawk и наземные пусковые установки Typhon. Как сообщает американское издание TWZ, это решение свидетельствует о пересмотре стратегии НАТО в области сдерживания: дальние неядерные удары снова считаются необходимыми, а не дестабилизирующими.