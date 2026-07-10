Покупка Tomahawk Германией: в НАТО заявили о фундаментальном сдвиге в сдерживании

Германия намерена приобрести у США крылатые ракеты Tomahawk и наземные пусковые установки Typhon. Как сообщает американское издание TWZ, это решение свидетельствует о пересмотре стратегии НАТО в области сдерживания: дальние неядерные удары снова считаются необходимыми, а не дестабилизирующими.
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