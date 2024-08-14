Иван Носков: «Мозаики Дзержинска – это часть истории архитектуры России»

В рамках рабочего визита в Дзержинск министр культуры Нижегородской области Наталья Суханова осмотрела несколько мозаик, расположенных на фасадах учреждений дополнительного образования, в том числе «Дети мира» на Дворце детского творчества и «Подводный мир» на бассейне «Заря».