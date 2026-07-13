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«Колорадо» подписал контракт с Лиселлем на год

« Колорадо » объявил о контракте с нападающим Фабианом Лиселлем на сезон-2026/27. «Эвеланш» приобрели 23-летнего шведского форварда в результате обмена с «Бостоном» в июне.

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