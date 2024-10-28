В Палестине рассказали о проблемах с эвакуацией оставшихся в Газе россиян

Советник президента Палестины Махмуд аль-Хабаш, что власти страны готовы помочь оставшимся в секторе Газа россиянам с эвакуацией, отметив, наличие проблем из-за военной компании Израиля, сообщает РИА Новости.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии