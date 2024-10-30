Как серия сбоев в работе Opsec привела власти США к предполагаемому разработчику вредоносного ПО Redline для кражи паролей

Прокуроры США предъявили обвинение гражданину России Максиму Рудометову в связи с его предполагаемой причастностью к разработке и распространению печально известного вредоносного ПО для кражи паролей Redline.
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