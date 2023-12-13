Пискарев: Решения России по защите суверенитета эффективны и оправданы

Решения, которые принимает Россия по защите суверенитета, эффективны и оправданы. Об этом 13 декабря заявил глава Комиссии Госдумы по расследованию иностранного вмешательств во внутренние дела России Василий Пискарев, сообщается в соцсетях комиссии.