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Силуанов назвал санкции ключевым фактором развития экономики России

Силуанов назвал санкции ключевым фактором развития экономики России

Антироссийские санкции стали одним из ключевых факторов, поспособствовавших развитию экономики РФ. Об этом 6 июня заявил министр финансов России Антон Силуанов на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

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