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Царьград

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Банкротства застройщиков на Кубани выросли на 12% за год

Банкротства застройщиков на Кубани выросли на 12% за год

За год в Краснодарском крае число инициированных банкротств строительных компаний выросло с 328 до 367, при этом количество работающих в отрасли юрлиц сократилось на 257 — до 10 641.

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