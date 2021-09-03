Герман Греф предлагает создать в России ESG-альянс

Сбер выступает с инициативой о создании в стране ESG-альянса, первая конференция компаний-участников которого может состояться уже в октябре, сообщил на панельной сессии Сбера в рамках ВЭФ-2021 президент, председатель правления Сбера Герман Греф.
Сбер выступает с инициативой о создании в стране ESG-альянса, первая конференция компаний-участников которого может состояться уже в октябре, сообщил на панельной сессии Сбера в рамках ВЭФ-2021 президент, председатель правления Сбера Герман Греф.
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