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Царьград

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Politico: Белый дом выступил против всех кандидатов в генсеки ООН из-за Трампа

Politico: Белый дом выступил против всех кандидатов в генсеки ООН из-за Трампа

Белый дом выступает против все кандидатов в генеральные секретари ООН. И вот почему.Администрация Белого дома выступает против всех нынешних претендентов на пост генерального секретаря ООН.

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