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Экс-морпех США Берлетик: Киев никак не сможет сам обеспечивать себя снарядами

Экс-морпех США Берлетик: Киев никак не сможет сам обеспечивать себя снарядами

Бывший морпех США Брайан Берлетик в социальной сети X (бывший Twitter) заявил, что Украина никак не сможет самостоятельно обеспечить себя снарядами, а организация их производства в стране - лишь ширма для отступления Запада.

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