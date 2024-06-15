«Игры патриотов»: есть ли у России экономический суверенитет

«Наша внутренняя элита расколота, и очень многие недооценивают степень этого раскола. Значительная часть элиты настроена против СВО, она по-прежнему ориентирована на вхождение в Запад… В этом плане и спецоперацию, и присоединение Крыма они расценивают не иначе как наш поворот к Совку».