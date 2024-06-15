НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

★ NEXT WAR ★ Военные новости

2 подписчика

«Игры патриотов»: есть ли у России экономический суверенитет

«Игры патриотов»: есть ли у России экономический суверенитет

«Наша внутренняя элита расколота, и очень многие недооценивают степень этого раскола. Значительная часть элиты настроена против СВО, она по-прежнему ориентирована на вхождение в Запад… В этом плане и спецоперацию, и присоединение Крыма они расценивают не иначе как наш поворот к Совку».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх