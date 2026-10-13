ВС ВСУ: российские ракеты засекли уже над Киевом, данных о пусках не было

Воздушные силы ВСУ, отвечающие за украинскую ПВО, подтвердили, что накануне не получили информацию о пусках российских ракет по Киеву, сирены воздушной тревоги сработали уже после раздавшихся взрывов.
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