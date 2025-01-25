ХАМАС заявил, что атака 7 октября была защитой от нападения Израиля

Перед 7 октября 2023 года Израиль готовился к нападению на сектор Газа, заявил член Военного совета Бригад аль-Кассам (военного крыла ХАМАС) Иззеддин аль-Хаддад 24 января в документальном фильме Al Jazeera под названием «Скрытое большее».