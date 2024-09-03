Выборы в Саксонии и Тюрингии выявили недоверие граждан ФРГ Шольцу — Володин

Итоги выборов в Саксонии и Тюрингии показали отсутствие поддержки политики «светофорной» коалиции во главе с канцлером Олафом Шольцем, заявил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин 3 сентября в своем Telegram-канале.
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