Политика Сегодня

1 121 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Андрей Сим
    То есть пора уже поднимать дух укров, ведь упал же, даже амеры это видят. Но если они стрельбу хаймерсами контролирую...В США рассказали,...
  • yumashev
    Идея: всем поровну, себя не оправдала. Идея: каждому по потребностям - тоже. Частная собственность - это всего лишь о...Депутата от КПРФ ...
  • владимир гончаров
    А остались ли ещё НАСТОЯЩИЕ коммунисты?Депутата от КПРФ ...

Анджелина Джоли оставила пост спецпосланника ООН по делам беженцев после 21 года работы

Анджелина Джоли оставила пост спецпосланника ООН по делам беженцев после 21 года работы

Американская киноактриса Анджелина Джоли ушла с поста специального посланника Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ).

Вернуться к статье

Картина дня

наверх