Военный эксперт Перенджиев: смена канцлера может вызвать кризис власти в Германии

Военный эксперт, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев заявил, что после возможной отставки Фридриха Мерца Германия может столкнуться с кризисом власти.
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