В семи районах Ленинградской области водоемы соответствуют гигиеническим требованиям

Об этом рассказали в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по региону Традиционно в текущий летний сезон в регионе проверяют качество водных объектов.
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