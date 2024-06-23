Кошкин Сибиряк Премии "нейтральным" олимпийцам, или кто подставил губернатора Беглова? С самого утра (21 июня - прим.
Премии "нейтральным" олимпийцам или кто подставил губернатора Беглова?
Комментарии
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Пульхерия Djem
А чего беглова подставлять,он сам это делает по всем направлениям.А вот ПАДАЛЬ и ГНИДА ,оскорбляющая военкоров под разными предлогами давно заслуживает серьёзной проверки ФСБ!!!
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11 час.
vladimir vedenkin
Подставили!!!??? Судя по информации в интернете, он сам кого угодно подставит.
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8 час.
валерия
Политика - самое грязное дело во всей Вселенной.
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4 час.
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