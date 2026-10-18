Московское «Динамо» подтвердило свои чемпионские амбиции в матчах с ЦСКА. В 11-м туре Российской Премьер-Лиги (РПЛ) «бело-голубые» одержали победу над армейцами со счетом 3:1 и впервые в своей истории смогли выиграть семь матчей подряд в чемпионате России.