Московское «Динамо» подтвердило свои чемпионские амбиции в матчах с ЦСКА. В 11-м туре Российской Премьер-Лиги (РПЛ) «бело-голубые» одержали победу над армейцами со счетом 3:1 и впервые в своей истории смогли выиграть семь матчей подряд в чемпионате России.
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