Не только онкология: что нам продают под видом шоколада и как это влияет на здоровье

Европейский центральный банк на этой неделе опубликовал доклад, где говорится, если «теплеть» будет теми же темпами, то продукты будут дорожать сначала на 1,5-2% в год, а к середине века инфляция ускорится до 2,5-4% в год.
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