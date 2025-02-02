Российский рядовой обнаружил скрытое передвижение техники ВСУ

Рядовой Российской армии Анатолий Бондаренко с помощью беспилотника обнаружил в зоне проведения специальной военной операции (СВО) скрытое передвижение техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) и передал данные артиллеристам.
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