Сыновья Мадьяра уехали из Украины в период запрета на выезд для мужчин.Пока командующий силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди, известный под позывным Мадьяр, руководит ударами по российским позициям, его старшие сыновья, по данным «Известий», устроились в Европе.