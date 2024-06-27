Сигнал для женщин? Егор Крид дал редкий комментарий о личной жизни

Российский певец Егор Крид дал эксклюзивный комментарий о своей личной жизни. Во время пресс-подхода в преддверии своего сольного концерта он признался, что одна из песен с его нового альбома связана с последними отношениями.
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