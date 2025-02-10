VinFast готовит микрокар и семиместный кроссовер[{"type":"text-block","attr":{},"content":"Молодая вьетнамская компания VinFast три года назад полностью переключилась на производство электромобилей — и пока чувствует себя неплохо! Во всяком случае, на внутреннем рынке дела у нее идут прекрасно: агрессивная ценовая политика и государственные субсидии позволили ей занять верхние строчки рейтинга продаж с компактными моделями VinFast VF3 и VF5.