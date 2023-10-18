Дорогу из Грузии в РФ закрыли для транспорта

Управление МЧС по Северной Осетии поделилось в своем Telegram-канале информацией о том, что 18 октября, в среду, из-за плохих погодных условий движение транспорта по Военно-Грузинской дороге в сторону Российской Федерации пришлось временно остановить.
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