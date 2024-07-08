Лепс раскрыл интимные подробности романа с 18-летней Авророй Киба

Исполнитель без стеснения рассказал о личной жизни. Григорий Лепс с новой возлюбленной кадр МУЗ-ТВРоман 62-летнего исполнителя шлягера «Рюмка водки на столе» с 18-летней студенткой Авророй Кибой стал самой обсуждаемой темой последних дней.
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