Лепс раскрыл интимные подробности романа с 18-летней Авророй Киба

Исполнитель без стеснения рассказал о личной жизни. Григорий Лепс с новой возлюбленной кадр МУЗ-ТВРоман 62-летнего исполнителя шлягера «Рюмка водки на столе» с 18-летней студенткой Авророй Кибой стал самой обсуждаемой темой последних дней.