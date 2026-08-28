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Современные методы косметологии в борьбе с «зомби-клетками» — ключевыми факторами старения кожи

Современная косметология постепенно смещает акцент с классических процедур, направленных на визуальное устранение признаков старения, к методам, которые воздействуют на клеточном уровне, замедляя процессы старения кожи.

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