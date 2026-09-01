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«Аэрофлот» отметит День города Москвы специальным меню на рейсах из Шереметьево

«Аэрофлот» отметит День города Москвы специальным меню на рейсах из Шереметьево

В период с 3 по 6 сентября на рейсах «Аэрофлота», вылетающих из Шереметьево, для пассажиров бизнес-класса изменится бортовое питание .

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