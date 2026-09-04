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Снукерист.ру

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Джек Лисовски намерен «ковать железо, пока горячо» на турнире Бритиш Опен

Джек Лисовски намерен «ковать железо, пока горячо» на турнире Бритиш Опен

Джек Лисовски сыграет с Марком Селби в четвертьфинале турнира British Open 2026 в Челтнеме, сообщает SnookerHQ Джек Лисовски (фото: WST)Все Новости турнира Результаты, турнирная таблица Все трансляции турнира Все видео турнира Трансляции, расписание - 1/8 финала Трансляции, расписание - 1/4 финала Джек Лисовски не скрывает, что намерен использовать свой шанс на турнире British Open 2026, несмотря на неудачное начало снукерного сезона 2026-27.

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