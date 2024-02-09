Полянский объяснил, почему Германия в ООН выступает против борьбы с нацизмом

БЕРЛИН, 9 февраля, ФедералПресс. Неудивительно, что Германия в Генассамблее ООН голосует против борьбы с нацизмом, учитывая вскрывшееся нацистское прошлое деда главы МИД ФРГ Анналены Бербок, сообщил первый заместитель постпреда России в организации Дмитрий Полянский.