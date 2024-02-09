БЕРЛИН, 9 февраля, ФедералПресс. Неудивительно, что Германия в Генассамблее ООН голосует против борьбы с нацизмом, учитывая вскрывшееся нацистское прошлое деда главы МИД ФРГ Анналены Бербок, сообщил первый заместитель постпреда России в организации Дмитрий Полянский.
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