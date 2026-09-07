Times: Ученые планируют отвязать мировое время от вращения Земли

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ» В октябре текущего, 2026 года Международное бюро мер и весов может поставить на голосование вопрос о том, чтобы окончательно отвязать стандарт мирового времени (UTC) от физического вращения Земли.
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