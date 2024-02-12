Кардиолог Шехян: гипертоникам нужны гранаты и черноплодная рябина

Гранат и черноплодная рябина способны прямо влиять на уровень артериального давления у гипертоников, рассказал профессор кафедры терапии медицинского факультета Государственного университета просвещения, кардиолог Грант Шехян.
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