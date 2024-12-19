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Задержанного за убийство Кириллова доставили на место взрыва

Задержанного за убийство Кириллова доставили на место взрыва

Скриншот видео Задержанного за убийство начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС России генерал-лейтенанта Игоря Кириллова доставили на место взрыва, сообщил источник РЕН ТВ.

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