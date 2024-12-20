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Силовики рассказали, что нашли у курского чиновника Лукина во время обыска

Силовики рассказали, что нашли у курского чиновника Лукина во время обыска

У задержанного курского чиновника Лукина нашли коллекцию люксовых часов и два млн рублей наличными.Стало известно, что у задержанного главы Корпорации развития Курской области Владимира Лукина во время обыска нашли два млн рублей наличными и коллекцию дорогих часов.

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