Силовики рассказали, что нашли у курского чиновника Лукина во время обыска

У задержанного курского чиновника Лукина нашли коллекцию люксовых часов и два млн рублей наличными.Стало известно, что у задержанного главы Корпорации развития Курской области Владимира Лукина во время обыска нашли два млн рублей наличными и коллекцию дорогих часов.