Армянский "финт" европейскими "ушами".

Анатолий Витушкин В шестидесятых пришлось побыть в Армении- трудолюбивый народ, дружелюбные люди. Сейчас удивляет безразличие населения к своей судьбе и авантюрно-губительной политике соросенка Пашиняна. Опыт спокойного и успешного развитие десятилетиями под крылом России выбросили, решили поискать приключений по опыту хохлов. ФЛАГ В РУКИ И БАРАБАН НА ШЕЮ!

В Валерий Не следует навязываться. Необходимо дистанцироваться. От общения с ними никакого толка не будет. Смотрите что происходит с российскими армянами. Страсть к наживе и за чужой счет расчеловечивает их.