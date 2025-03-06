Пока все заняты обсуждением мировых глобальных процессов, что, в принципе, нормально, давайте не будем забывать и о нашем "дворе".
Армянский "финт" европейскими "ушами".
Комментарии
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Анатолий Витушкин
В шестидесятых пришлось побыть в Армении- трудолюбивый народ, дружелюбные люди. Сейчас удивляет безразличие населения к своей судьбе и авантюрно-губительной политике соросенка Пашиняна. Опыт спокойного и успешного развитие десятилетиями под крылом России выбросили, решили поискать приключений по опыту хохлов. ФЛАГ В РУКИ И БАРАБАН НА ШЕЮ!
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1 д.
В
Валерий
Не следует навязываться. Необходимо дистанцироваться. От общения с ними никакого толка не будет. Смотрите что происходит с российскими армянами. Страсть к наживе и за чужой счет расчеловечивает их.
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1 д.
f
frior
Если кто смотрел - мультфильм "Ледниковый период", так там были птицы, с большими носами, взгромоздившись друг на друга сигают в пропасть, в надежде пережить ледниковый период с тремя арбузами. Очень напоминает...
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1 д.
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