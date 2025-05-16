Юные танцоры из Текстильщиков стали лауреатами танцевального конкурса

Танцевальный коллектив театра «Таланты Москвы» из Дворца творчества детей и молодежи имени А.П. Гайдара принял участие во Всероссийском конкурсе-фестивале хореографического искусства «Танцевальная весна» в городе Казани с 5 по 7 мая.
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