Юные танцоры из Текстильщиков стали лауреатами танцевального конкурса

Танцевальный коллектив театра «Таланты Москвы» из Дворца творчества детей и молодежи имени А.П. Гайдара принял участие во Всероссийском конкурсе-фестивале хореографического искусства «Танцевальная весна» в городе Казани с 5 по 7 мая.