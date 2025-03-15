Клаксон
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Клаксон

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JAC T9 — самый продаваемый пикап в России

JAC T9 — самый продаваемый пикап в России

В феврале 2025 года на российском рынке новых пикапов сменился лидер — им стал китайский JAC T9. По данным Автостат Инфо, в феврале 2025 года в России было продано 1705 новых пикапов, что на 12% меньше, чем в феврале прошлого года (1943 штук).

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