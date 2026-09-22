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Система распознавания лиц подключена к десяткам камер на улицах Калуги

Система распознавания лиц подключена к десяткам камер на улицах Калуги

В Калужской области внедрили систему видеоаналитики на основе отечественного ИИ. Нейросеть в составе АПК «Безопасный город» помогает правоохранительным органам искать находящихся в розыске преступников, а также потерявшихся и пропавших людей.

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