В России хотят назначить зарплату домохозяйкам

Предложение о ежемесячных выплатах неработающим женщинам-домохозяйкам, внесено в Госдуму.Женщины, которые не ходят на работу, но занимаются домом и детьми, могут начать получать постоянный оклад, об этом рассказал глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.