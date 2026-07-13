Трамп: США вводят блокаду портов Ирана и будут брать 20% грузов за проход через Ормузский пролив

Американский лидер объявил Белый дом «Защитником Ормузского пролива» и пообещал незамедлительно закрыть его для иранских судовСША возобновляют блокаду иранских портов, которая затронет исключительно суда и клиентов исламской республики как на вход, так и на выход.
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