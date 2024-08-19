В России ужесточают требования к ипотеке с господдержкой

В России ужесточаются требования при выдаче льготной ипотеки с господдержкой. Если ипотечная сделка не соответствует новым критериям, то банк не сможет выдать льготный ипотечный кредит, сообщили «Известиям» в пресс-службе Минфина.
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